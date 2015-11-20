Самая красивая девушка Новой Зеландии побила собственный рекорд, съев 22 Биг Мака меньше, чем за час

Новости Новой Зеландии. Конкурсантка «Мисс Земля» и победительница национального конкурса красоты Новой Зеландии (2013) проглотила 22 Биг Мака почти за час, что составляет больше 12 тысяч калорий и почти килограмм мяса, рассказывает Daily Mail. Нела Зиссер (газете Daily Mail Australia):

Я считаю, что стереотипы о том, что модели не едят фастфуд, т.к. постоянно сидят на диете – неправда.

Модели, которых я знаю, всегда едят. Особенно за кулисами модных шоу и фотосессий. Я считаю, что никогда не нужно ни в чём себя ограничивать, это приводит к нездоровому поведению.

Я придерживаюсь правила 20/80, где 80% времени я ем здоровую еду и занимаюсь спортом.

Миниатюрная Нела Зиссер развеивает стереотипы о моделях при помощи своего необычного хобби. Неделю назад 23-летняя Нела съела 27 печений с арахисовым маслом за 100 секунд, на соревнованиях ранее –120 куриных наггетсов за 16 минут и 12 пончиков Krispy Kreme за 96 секунд, а килограммовый бургер девушка «умяла» за 3 минуты 40 секунд, что на 2 минуты меньше времени человека, занявшего второе место. Теперь Нела повысила ставки и собралась съесть «самое большое количество еды за всю свою жизнь».

На видео, опубликованном на YouTube канале Nela Eats (с англ. ‘Нела ест’), на который подписано 6,5 тысяч пользователей, девушка приняла вызов съесть рекордное количество Биг Маков. Правила таковы: съесть как можно больше Биг Маков из Макдональдса – которые состоят из 2 котлет, зажатых между 3 половинками булочки – за час. Предыдущий рекорд поставлен Мэттом Стоуни, который просто смёл 25 бургеров за 22 минуты – на один Биг Мак приходилось меньше 1 минуты. Нела проглатывает свой первый Биг Мак всего за 45 секунд.

Без макияжа, с распущенными волосами и в обычной чёрной майке Нела идёт к своей цели кусочек за кусочком. Когда она приступает к 6-му бургеру, начинает казаться, что она делает над собой усилия, потому что начинает пить воду после почти каждого куска, чтобы помочь еде пройти по пищеводу. Приступая к 8-у бургеру, она начала применять технику сдавливания булочек, чтобы быстрее их пережёвывать. На 22-й минуте видео она заканчивает есть 12 бургер, и становится понятно, что она не побьёт рекорд Мэтта...

Но у Нелы всё ещё есть шанс занять второе место, которое на тот момент занимал мужчина, который сам называет себя BeardMeetsFood (с англ. ‘борода встречает еду’). Ему удалось съесть за час 17 Биг Маков, после чего его забрали в больницу. К сожалению, зрителям не удалось своими глазами увидеть грандиозный финал этой истории, т.к. на 45 минуте и 20-м бургере у камеры садится батарея. Однако, позже Нела сообщает зрителям, что съела 22 Биг Мака, уложившись в час.

Поеданием пищи ради рекордов Нела стала заниматься в 2015 году. В моделинг 16-летняя девушка пришла в 2008 году. Спустя 5 лет, в 2013, она завоевала титул «Мисс Земля Новая Зеландия» – национального конкурса красоты Новой Зеландии.

По иронии судьбы ей пришлось выбыть из финала всемирного конкурса «Мисс Земля» из-за пищевого отравления.