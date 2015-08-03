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В Беларуси увеличивается число многодетных семей и растёт рождаемость

03 августа 2015 10:02
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Рост рождаемости в Беларуси наблюдается с 2004 года. В 2007-ом количество малышей впервые превысило 100 тысяч.  

Сегодня в Минске проживает 200 тыс. 836 семей, воспитывающих троих и более детей до 18 лет. Это втрое больше, чем пять лет назад. В Республике многодетных семей около 70 тысяч, и с каждым годом их количество растёт.

В том, что большая семья - это праздник каждый день - ежедневно убеждается семья Антипович. Творческие мама и папа - спортивные малыши. В этой семье сложно понять, кто активнее: родители, или дети. Лучшие друг для друга, они доказали, что их семья - самая-самая в столице. В мае она заняла первое место на городском конкурсе «Лучшая многодетная семья -2015» и, конечно, на этих достижениях семья останавливаться не собирается...

# общество # Фотофакт # Семья # Татьяна Кравченко # Рождаемость в Беларуси # Вероника и Руслан Мусвидас

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