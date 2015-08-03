В Беларуси увеличивается число многодетных семей и растёт рождаемость

Рост рождаемости в Беларуси наблюдается с 2004 года. В 2007-ом количество малышей впервые превысило 100 тысяч.

Сегодня в Минске проживает 200 тыс. 836 семей, воспитывающих троих и более детей до 18 лет. Это втрое больше, чем пять лет назад. В Республике многодетных семей около 70 тысяч, и с каждым годом их количество растёт.

В том, что большая семья - это праздник каждый день - ежедневно убеждается семья Антипович. Творческие мама и папа - спортивные малыши. В этой семье сложно понять, кто активнее: родители, или дети. Лучшие друг для друга, они доказали, что их семья - самая-самая в столице. В мае она заняла первое место на городском конкурсе «Лучшая многодетная семья -2015» и, конечно, на этих достижениях семья останавливаться не собирается...