В Беларуси увеличился размер бюджета прожиточного минимума

В Беларуси с 1 августа более чем на 4 % увеличился размер бюджета прожиточного минимума. Теперь он превышает 530 рублей. Вслед за этим выросли и отдельные виды социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается пособия по уходу за ребенком до 3 лет, то на первого ребенка полагается чуть более 1 057 рублей. На второго и последующих – свыше 1 280. Также выросла сумма единовременного пособия при рождении ребенка.

Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

На детей, которые родятся с 1 августа, если это первенец в семье, выплата составит 5 300 рублей, даже чуть более. Если родился второй или последующий ребенок, выплата единовременная составит 7 400 рублей. Рост пособий, которые исчисляются от бюджета прожиточного минимума, составит с 1 августа 4,1 %.

Также предусмотрены возрастные доплаты. Пенсионеры от 70 до 79 лет будут получать почти 100 рублей. А старше 80 лет – почти 200.