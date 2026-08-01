Красный уровень опасности из-за жары объявили в Беларуси

Жара вновь возвращается в Беларусь. На 1 августа синоптики объявили красный уровень опасности. Во многих районах Брестской и Гомельской областей температура воздуха достигнет 37 градусов, на остальной части территории страны – до 34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС призывают не находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с полудня до 16 часов, пить больше воды, отказаться от алкоголя. Автомобилистам лучше сократить поездки, соблюдать предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставлять детей в машине. Тем, кто планирует отдых у воды, купаться только в специально оборудованных местах. И дети всегда должны быть под присмотром взрослых!