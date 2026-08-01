Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником

Совместными усилиями мы способны внести важный вклад в обеспечение мира, построение устойчивого и более справедливого глобального миропорядка. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси народу Швейцарии с национальным праздником – Днем основания Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусов и швейцарцев кроме личных связей объединяют толерантность и стремление к решению всех вопросов мирными средствами. Это создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях на принципах взаимных доверия и уважения. Сегодня уже абсолютно очевидна бесперспективность политики искусственных ограничений контактов между людьми и государствами.

Президент Беларуси пожелал многонациональному народу Швейцарии согласия, благополучия и счастливой жизни.