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Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником

01 августа 2026 07:42
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Совместными усилиями мы способны внести важный вклад в обеспечение мира, построение устойчивого и более справедливого глобального миропорядка. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси народу Швейцарии с национальным праздником – Днем основания Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусов и швейцарцев кроме личных связей объединяют толерантность и стремление к решению всех вопросов мирными средствами. Это создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях на принципах взаимных доверия и уважения. Сегодня уже абсолютно очевидна бесперспективность политики искусственных ограничений контактов между людьми и государствами.

Президент Беларуси пожелал многонациональному народу Швейцарии согласия, благополучия и счастливой жизни.

# Беларусь-Швейцария

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