Прямой эфир

Движение транспорта через пункт пропуска на границе с Латвией до сих пор не восстановлено – ГТК

01 августа 2026 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Движение транспорта через пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией прекращено и до сих пор не восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Государственном таможенном комитете, по решению латвийской стороны 31 июля с 23 часов движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска «Григоровщина» полностью прекращено и до сих пор не восстановлено. Накануне об этом информировал Министр внутренних дел Латвии, ссылаясь на технические причины. 

Об изменении обстановки Государственный таможенный комитет Беларуси сообщит дополнительно.

# Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Красный уровень опасности из-за жары объявили в Беларуси
01 августа 2026 07:31

Красный уровень опасности из-за жары объявили в Беларуси

От кареты до электромобиля – как транспорт меняет города и образ жизни людей?
31 июля 2026 19:18

От кареты до электромобиля – как транспорт меняет города и образ жизни людей?

Закулисье телеканала: белорусские блогеры собрались в самой большой студии СТВ
31 июля 2026 19:18

Закулисье телеканала: белорусские блогеры собрались в самой большой студии СТВ