Движение транспорта через пункт пропуска на границе с Латвией до сих пор не восстановлено – ГТК

Движение транспорта через пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией прекращено и до сих пор не восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Государственном таможенном комитете, по решению латвийской стороны 31 июля с 23 часов движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска «Григоровщина» полностью прекращено и до сих пор не восстановлено. Накануне об этом информировал Министр внутренних дел Латвии, ссылаясь на технические причины.