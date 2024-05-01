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В экономике Беларуси заняты более 4 млн человек

01 мая 2024 08:43
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1 Мая – профессиональный праздник всех трудящихся, а в Беларуси это более 4 миллионов 150 тысяч человек. Именно столько граждан, по данным Национального статистического комитета, были заняты в экономике в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экономике Беларуси заняты более 4 млн человек-1

 

Подавляющее большинство белорусов трудятся на одной работе, и лишь около 1,5 % помимо основного имеют дополнительный источник дохода. 95,5 % населения работает по найму. Что касается видов деятельности, в топ-5 вошли промышленность, торговля и ремонт авто, образование, сельское, лесное, рыбное хозяйство и здравоохранение. Интересно, что в процентном соотношении численность работающих мужчин и женщин распределилась почти 50 на 50. Но при этом гораздо больше женщин могут похвастаться дипломом об окончании вуза.

В экономике Беларуси заняты более 4 млн человек-4

Ирина Бондаренко, начальник главного управления статистики труда Белстата:
Образовательный уровень занятых в экономике высок. Около 60 % работающих имеют высшее и среднее специальное образование. Однако следует отметить, что у женщин образовательный уровень выше, чем у мужчин. 42 % работающих женщин имеют высшее образование. У мужчин 29 %.

Что касается оплаты труда, доходы белорусов постоянно растут. Средняя зарплата за март 2024-го составила более 2 150 рублей – плюс 19 % в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Больше всего зарабатывают люди, занятые в сфере информации и связи, финансовой, страховой и научной деятельности.

# Статистика # общество

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