Прямой эфир

На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько

01 мая 2024 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первомай для нашей страны – добрая традиция, которая подчеркивает трудолюбивый и созидательный характер нашего народа. Это повод отдать дань уважения каждому человеку, который в своей профессии приносит пользу нашему государству. На человеке труда держится Беларусь, – это отметил председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько на праздничном мероприятии в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько-1

От того, как складываются отношения между работниками, нанимателями и государством, зависит спокойствие в коллективе, семье и в стране. Поэтому сегодня профсоюзы Беларуси обеспечивают создание условий для нормальной работы в организациях и на предприятиях. 24 тысячи профсоюзных ячеек объединяют почти 4 миллиона белорусов. А это защита их интересов, безопасные условия труда, гарантии и льготы.

Но на достигнутом не останавливаемся: работа будет усилена, учтут и международный опыт – тем более новый глава федерации Юрий Сенько до назначения работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае. Он прошел большой трудовой путь: от помощника комбайнера до инспектора таможни, спустя время возглавил ведомство. По образованию юрист и специалист в области международных отношений, награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степени. Опыт и знания намерен проявить на новом месте.

На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Наверное, у каждого белоруса это уже в крови, Праздник труда, и его не просто нужно сохранить, его нужно поддерживать и жить этим праздником. И все те, кто сегодня в стране нашей собираются в областях, в районах, на различных площадках, посвященных Первомаю, они все вышли с большой радостью отметить этот праздник вместе со своими семьями, со своими детьми. И таким образом эта преемственность поколений переходит от человека труда, который сегодня находится на производстве, той молодежи, которая сегодня видит, насколько радостные лица у людей, которые сегодня участвуют в этих мероприятиях.

«Маевки» традиционно пройдут по всей стране. В столице главной площадкой станет Парк Победы. Здесь соберутся представители трудовых коллективов, государственных органов управления, ветераны труда и гости всех возрастов. Их вниманию представят тематические и игровые локации, которые позволят увидеть достижения отраслей экономики страны. Новейшие образцы техники, мастер-классы по различным ремеслам, дегустации, викторины – развлечения по душе найдут все. В минувшем году участие в празднике приняли более 20 тысяч человек. Не меньше гостей ждут и в этом.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Юрий Сенько

Другие новости рубрики

Все новости
Дзиодзина: время для провокаций выбрало нас, а не мы его
01 мая 2024 08:01

Дзиодзина: время для провокаций выбрало нас, а не мы его

Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки
01 мая 2024 07:43

Брестская область перешагнула отметку в 6 тыс. тонн производства молока в сутки

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда
01 мая 2024 07:37

Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?
30 апреля 2024 21:30

Говорить без акцента. С какого возраста ребёнка можно учить иностранному языку?

«Навык восприятия иноязычной речи». Какие способы изучения иностранного языка используют в школах?
30 апреля 2024 21:24

«Навык восприятия иноязычной речи». Какие способы изучения иностранного языка используют в школах?

«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?
30 апреля 2024 21:17

«Придавать значение аудированию». С чего начать изучение иностранного языка?

В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?
30 апреля 2024 21:09

В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?

Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно
30 апреля 2024 21:05

Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню
30 апреля 2024 21:01

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»
30 апреля 2024 20:47

Лазуткин о расслоении общества на примере школы: «Это скотская позиция, с которой мы боремся»

В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах
30 апреля 2024 20:36

В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах

Лазуткин: пока ситуацию можно остановить, Лукашенко предлагает начать переговоры и завершить конфликт
30 апреля 2024 20:15

Лазуткин: пока ситуацию можно остановить, Лукашенко предлагает начать переговоры и завершить конфликт