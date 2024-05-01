На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько

Первомай для нашей страны – добрая традиция, которая подчеркивает трудолюбивый и созидательный характер нашего народа. Это повод отдать дань уважения каждому человеку, который в своей профессии приносит пользу нашему государству. На человеке труда держится Беларусь, – это отметил председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько на праздничном мероприятии в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От того, как складываются отношения между работниками, нанимателями и государством, зависит спокойствие в коллективе, семье и в стране. Поэтому сегодня профсоюзы Беларуси обеспечивают создание условий для нормальной работы в организациях и на предприятиях. 24 тысячи профсоюзных ячеек объединяют почти 4 миллиона белорусов. А это защита их интересов, безопасные условия труда, гарантии и льготы.
Но на достигнутом не останавливаемся: работа будет усилена, учтут и международный опыт – тем более новый глава федерации Юрий Сенько до назначения работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае. Он прошел большой трудовой путь: от помощника комбайнера до инспектора таможни, спустя время возглавил ведомство. По образованию юрист и специалист в области международных отношений, награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степени. Опыт и знания намерен проявить на новом месте.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Наверное, у каждого белоруса это уже в крови, Праздник труда, и его не просто нужно сохранить, его нужно поддерживать и жить этим праздником. И все те, кто сегодня в стране нашей собираются в областях, в районах, на различных площадках, посвященных Первомаю, они все вышли с большой радостью отметить этот праздник вместе со своими семьями, со своими детьми. И таким образом эта преемственность поколений переходит от человека труда, который сегодня находится на производстве, той молодежи, которая сегодня видит, насколько радостные лица у людей, которые сегодня участвуют в этих мероприятиях.
«Маевки» традиционно пройдут по всей стране. В столице главной площадкой станет Парк Победы. Здесь соберутся представители трудовых коллективов, государственных органов управления, ветераны труда и гости всех возрастов. Их вниманию представят тематические и игровые локации, которые позволят увидеть достижения отраслей экономики страны. Новейшие образцы техники, мастер-классы по различным ремеслам, дегустации, викторины – развлечения по душе найдут все. В минувшем году участие в празднике приняли более 20 тысяч человек. Не меньше гостей ждут и в этом.