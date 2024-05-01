На человеке труда держится Беларусь – Юрий Сенько

Первомай для нашей страны – добрая традиция, которая подчеркивает трудолюбивый и созидательный характер нашего народа. Это повод отдать дань уважения каждому человеку, который в своей профессии приносит пользу нашему государству. На человеке труда держится Беларусь, – это отметил председатель Федерации профсоюзов Юрий Сенько на праздничном мероприятии в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От того, как складываются отношения между работниками, нанимателями и государством, зависит спокойствие в коллективе, семье и в стране. Поэтому сегодня профсоюзы Беларуси обеспечивают создание условий для нормальной работы в организациях и на предприятиях. 24 тысячи профсоюзных ячеек объединяют почти 4 миллиона белорусов. А это защита их интересов, безопасные условия труда, гарантии и льготы. Но на достигнутом не останавливаемся: работа будет усилена, учтут и международный опыт – тем более новый глава федерации Юрий Сенько до назначения работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае. Он прошел большой трудовой путь: от помощника комбайнера до инспектора таможни, спустя время возглавил ведомство. По образованию юрист и специалист в области международных отношений, награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степени. Опыт и знания намерен проявить на новом месте.