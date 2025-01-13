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В Беларуси увеличены размеры надбавок педагогическим работникам

13 января 2025 08:15
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В Беларуси увеличены размеры надбавок педагогическим работникам. Постановление отраслевого министерства вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разъяснения нововведений Профсоюз работников образования и науки открыл прямую телефонную линию. 

В Беларуси увеличены размеры надбавок педагогическим работникам-2

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Благодаря совместной работе Министерства образования, профсоюза, правительства, главы государства существенно увеличена заработная плата различным категориям педагогических работников нашей страны от 10 до 39 %. 

И задача профсоюза, безусловно, ежедневно следить за тем, чтобы те выплаты, которые положены нашим педагогам и сотрудникам, должны быть выплачены правильно и вовремя. Поэтому и на это мы тоже всегда будем обращать внимание и на горячих линиях, и при мониторингах и проверках наших учреждений образования. 

В Беларуси увеличены размеры надбавок педагогическим работникам-4

Профсоюз постоянно заботится о повышении уровня зарплаты в отрасли. На протяжении последних лет оплата труда увеличивалась несколько раз. И не только благодаря повышению надбавок за работу в сфере образования и науки, но и за счет надбавки по контракту. 

Получить консультацию можно по будням с 10:00 до 13:00 по номеру +375 (17) 270-04-53.

# Работа в Беларуси # Образование в Беларуси

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