В Беларуси увеличены размеры надбавок педагогическим работникам. Постановление отраслевого министерства вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Благодаря совместной работе Министерства образования, профсоюза, правительства, главы государства существенно увеличена заработная плата различным категориям педагогических работников нашей страны от 10 до 39 %.

И задача профсоюза, безусловно, ежедневно следить за тем, чтобы те выплаты, которые положены нашим педагогам и сотрудникам, должны быть выплачены правильно и вовремя. Поэтому и на это мы тоже всегда будем обращать внимание и на горячих линиях, и при мониторингах и проверках наших учреждений образования.