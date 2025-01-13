В Беларуси увеличены размеры надбавок педагогическим работникам. Постановление отраслевого министерства вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для разъяснения нововведений Профсоюз работников образования и науки открыл прямую телефонную линию.
Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Благодаря совместной работе Министерства образования, профсоюза, правительства, главы государства существенно увеличена заработная плата различным категориям педагогических работников нашей страны от 10 до 39 %.
И задача профсоюза, безусловно, ежедневно следить за тем, чтобы те выплаты, которые положены нашим педагогам и сотрудникам, должны быть выплачены правильно и вовремя. Поэтому и на это мы тоже всегда будем обращать внимание и на горячих линиях, и при мониторингах и проверках наших учреждений образования.
Профсоюз постоянно заботится о повышении уровня зарплаты в отрасли. На протяжении последних лет оплата труда увеличивалась несколько раз. И не только благодаря повышению надбавок за работу в сфере образования и науки, но и за счет надбавки по контракту.
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