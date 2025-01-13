10 гуманитарных проектов получат гранты «Белой Руси» в 2025 году

Такую сумму каждая команда направит на реализацию своих идей. Их спектр широкий: от патриотизма до инклюзии и семейных отношений.

10 гуманитарных проектов получат гранты «Белой Руси». Финансовая помощь от общественного объединения составляет 100 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Стреха, клирик прихода храма Великомученика Георгия Победоносца, педагог дополнительного образования СШ № 135 Минска: Цель нашего проекта – это работа с подростками, со сложными подростками через понятный для них инструмент. Это кофейня, кофе, кинопросмотры. Определенные им задания даются. Например, привести в порядок столики, подмести террасу, убрать посуду. Такие какие-то простые моменты, которые позволяют ребятам почувствовать, что это часть чего-то их личного. То есть они за это отвечают.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»: Это мы делаем в течение последних трех лет. Сначала эта работа была необычной. Не так много наших районных, областных структур подавали заявки. А вот уже в этом году мы рассмотрели на финальном этапе, на этапе жюри, 14 проектов. И на самом деле поступило более сотни.

Серия обучающих мастер-классов для людей с инвалидностью, благоустройство экологической тропы, создание народного онлайн-архива писем времен войны – только часть хороших задумок, которые получили возможность воплотиться в этом году.

Жюри обращало внимание, как инициатива в регионе может усилить работу «Белой Руси». Кроме того, учтено, насколько проект поможет на местах в решении тех или иных вопросов, удовлетворении потребностей людей.