Аккредитация представителей СМИ для работы в Информационном центре ЦИК Беларуси завершится 13 января

Беларусь приближается к важнейшему политическому событию года. Уже на следующей неделе начнется досрочное голосование на выборах Президента. Электоральная кампания проходит в соответствии с установленными законом требованиями. Это подтверждают в ЦИК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 15 января каждый избиратель получит листовку с биографическими данными кандидатов и приглашение на выборы. В нем указаны адрес участка для голосования и номер телефона. 13 января завершается аккредитация представителей СМИ для работы в Информационном центре ЦИК Беларуси.

По традиции он расположится во Дворце Республики и будет открыт с 24 января. В первый день работы состоится заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. В основной день выборов, 26 января, из центра будут транслироваться данные о ходе голосования с включениями из регионов и центра общественного наблюдения за выборами.