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Акция по сбору хвойных деревьев «Ёлки в щепки» проходит в Минске

13 января 2025 07:27
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Год благоустройства в Минске стартовал с акции по сбору хвойных деревьев «Елки в щепки». Деревья принимаются без новогодней мишуры и украшений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция по сбору хвойных деревьев «Ёлки в щепки» проходит в Минске-2

Из них изготовят брикеты, которые используются при отоплении котельных. 

Акция по сбору хвойных деревьев «Ёлки в щепки» проходит в Минске-4

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Оставить хвойные деревья для утилизации минчане могут в местах, адреса которых размещены в закрепленном сообщении в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально». Следующий рейс у нас запланирован на 19 января, и в дальнейшем будем информировать уже население при необходимости. 

Конечно же, каждый из нас должен заботиться о природе и может внести посильный вклад. Один из таких примеров – это подарить вторую жизнь хвойному дереву. И поэтому мы очень надеемся на активное участие минчан. 

В 2024 году в рамках экологического марафона было собрано 4,5 тонны хвойных деревьев.

# Новый год

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