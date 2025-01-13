Акция по сбору хвойных деревьев «Ёлки в щепки» проходит в Минске

Год благоустройства в Минске стартовал с акции по сбору хвойных деревьев «Елки в щепки». Деревья принимаются без новогодней мишуры и украшений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них изготовят брикеты, которые используются при отоплении котельных.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Оставить хвойные деревья для утилизации минчане могут в местах, адреса которых размещены в закрепленном сообщении в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально». Следующий рейс у нас запланирован на 19 января, и в дальнейшем будем информировать уже население при необходимости.

Конечно же, каждый из нас должен заботиться о природе и может внести посильный вклад. Один из таких примеров – это подарить вторую жизнь хвойному дереву. И поэтому мы очень надеемся на активное участие минчан.

В 2024 году в рамках экологического марафона было собрано 4,5 тонны хвойных деревьев.