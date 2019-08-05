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В Беларуси увеличатся нормы расходов на питание детей в садах и школах

05 августа 2019 15:10
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Новости Беларуси. Кушать будут больше и разнообразнее. В стране на 10 % увеличены нормы расходов на питание детей в садах и школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.

В Беларуси увеличатся нормы расходов на питание детей в садах и школах-1

«Прибавка» коснется школьников, гимназистов, лицеистов, тех, кто посещает коррекционно-развивающее обучение и проходит реабилитацию с двух-, трех- и четырехразовым питанием. На 10 % увеличены нормы на питание в санаторных лагерях.

Больше новостей экономики за 5 августа здесь.

# Детское питание # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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