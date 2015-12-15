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В Беларуси утвержден комплекс мер, направленный на создание дополнительных условий для сохранения культурного наследия страны

15 декабря 2015 13:36
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Новости Беларуси. В Беларуси утвержден комплекс мер, направленный на создание дополнительных условий для сохранения культурного наследия страны, а также предотвращение деятельности «черных копателей». Соответствующий Указ подписал Президент.

Документом предусмотрена передача археологических артефактов, которые выявлены при проведении исследований либо случайно, в государственную собственность.

Введен запрет на их приобретение, продажу и дарение. Исключение предусмотрено для государственных научных организаций и музеев. Использование металлоискателей, георадаров и других технических средств для поиска археологических объектов допускается только при проведении научных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области культуры # Государственная политика

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