Новости Беларуси. В Беларуси утвержден комплекс мер, направленный на создание дополнительных условий для сохранения культурного наследия страны, а также предотвращение деятельности «черных копателей». Соответствующий Указ подписал Президент.

Документом предусмотрена передача археологических артефактов, которые выявлены при проведении исследований либо случайно, в государственную собственность.

Введен запрет на их приобретение, продажу и дарение. Исключение предусмотрено для государственных научных организаций и музеев. Использование металлоискателей, георадаров и других технических средств для поиска археологических объектов допускается только при проведении научных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.