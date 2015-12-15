Супруге Джонни Деппа грозит до 10 лет тюрьмы из-за любви к йоркширским терьерам
Новости США. Американскую актрису Эмбер Херд обвиняют в нарушении правил карантина.
В суде австралийского города Голд-Кост 15 декабря прошло последнее предварительное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа и его супруги Эмбер Херд, которые в апреле, нарушив местные законы, привезли в страну своих йоркширских терьеров и не потрудились уведомить об этом местные ветеринарные службы.
Чета Деппов решила, что защищаться будет Эмбер, которая, кстати, в суде ни разу не появилась.
Эмбер Херд (в интервью NBC):
Мое решение – защищаться, я представлю его во время заседания суда, и оно ни в коей мере не должно принизить важность законов Австралии.
Выслушав аргументы сторон, суд постановил, что процесс начнется 18 апреля 2016 года, а присутствие на нем обвиняемой обязательно. В случае признания Херд виновной в незаконном ввозе животных в Австралию и подделке въездных документов,
ей грозит штраф на сумму до $100 тыс или тюремное заключение сроком до 10 лет.
Йоркширских терьеров Бу и Пистолетика Джонни Депп и Эмбер Херд перевозили на личном самолете.
И ничто не предвещало беды до той поры, пока собачек не отвезли в парикмахерскую. Сотрудники салона разместили фотографии звездных питомцев в социальных сетях.
Узнав об этом, министр сельского хозяйства Австралии Барнаби Джойс пришел в ярость, поставив актеру и его жене ультиматум: либо терьеров срочно вывезут из страны, либо усыпят.
Чиновники подчеркнули, что никто не имеет права нарушать законы Австралии, даже голливудские звезды.
В конце концов, собак пришлось увезти в Америку.
По местным законам все домашние животные, прибывающие в страну, должны пройти обязательный медицинский осмотр на наличие заболеваний и получить разрешение на въезд.
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