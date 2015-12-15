Супруге Джонни Деппа грозит до 10 лет тюрьмы из-за любви к йоркширским терьерам

В суде австралийского города Голд-Кост 15 декабря прошло последнее предварительное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа и его супруги Эмбер Херд, которые в апреле, нарушив местные законы, привезли в страну своих йоркширских терьеров и не потрудились уведомить об этом местные ветеринарные службы.

ей грозит штраф на сумму до $100 тыс или тюремное заключение сроком до 10 лет.

Эмбер Херд (в интервью NBC): Мое решение – защищаться, я представлю его во время заседания суда, и оно ни в коей мере не должно принизить важность законов Австралии. Выслушав аргументы сторон, суд постановил, что процесс начнется 18 апреля 2016 года, а присутствие на нем обвиняемой обязательно. В случае признания Херд виновной в незаконном ввозе животных в Австралию и подделке въездных документов,

Чета Деппов решила, что защищаться будет Эмбер, которая, кстати, в суде ни разу не появилась.

Йоркширских терьеров Бу и Пистолетика Джонни Депп и Эмбер Херд перевозили на личном самолете.

И ничто не предвещало беды до той поры, пока собачек не отвезли в парикмахерскую. Сотрудники салона разместили фотографии звездных питомцев в социальных сетях.

Узнав об этом, министр сельского хозяйства Австралии Барнаби Джойс пришел в ярость, поставив актеру и его жене ультиматум: либо терьеров срочно вывезут из страны, либо усыпят.