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Международные эксперты проверят работу Беларуси в противодействии контрабанде и незаконному обороту наркотиков

15 декабря 2015 10:35
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Новости Беларуси. Международные эксперты Группы Помпиду Совета Европы прибыли в Беларусь. Цель организации – ознакомиться, каким образом наша страна противодействует контрабанде и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ. Особое внимание специалисты уделят  работе таможенных органов в национальном аэропорту «Минск».

Эта организация впервые в Беларуси. А в скором времени наша страна может получить статус наблюдателя в Группе Помпиду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тони Верахтерт, представитель бюро связи при Совете Европы, главный комиссар Бельгийской федеральной полиции:
Это наш первый визит в Беларуси и я надеюсь, что не последний. Потому что мы надеемся на долгосрочное сотрудничество. Со мной приехала целая группа экспертов, чтобы оценить, насколько эффективно работают ваши службы, и посмотреть, где мы можем наладить тесное сотрудничество.

# общество # Наркотики # Тони Верахтерт

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