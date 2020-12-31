В Беларуси устраняют последствия непогоды: электричества всё ещё нет в 182 населённых пунктах

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Самый большой удар нанесен системе электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации «Белэнерго», на 7 утра электричества все еще нет в 182 населенных пунктах. Восстановительные работы ведутся в Витебской и Могилевской областях – это наиболее пострадавшие регионы. Задействовано почти 80 бригад специалистов.

Большая часть отключений связана с обрывами линий электропередачи в результате падения деревьев. Как сообщает ведомство, оставшиеся без электричества населенные пункты – это небольшие деревни с численностью менее 50 жителей.

За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение более чем в 570 населенных пунктах. Работы велись и ночью.