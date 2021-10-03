Кто представит Беларусь на ОИ по горным лыжам и фигурному катанию? Интервью со спортсменами

Новости Беларуси. Наша Мария Шканова первая из белорусов смогла добыть заветный квиток в Пекин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как это ей удалось? У нас в гостях обладательница олимпийской лицензии в горнолыжном спорте Мария Шканова и обладатель олимпийского билета фигурист Константин Милюков. Юлия Силипицкая, СТВ:

Насколько сложно завоевать олимпийскую лицензию в ваших видах спорта? «Нужно было сделать свое, не прыгать выше головы»

Мария Шканова, обладательница олимпийской лицензии (горные лыжи):

Не все так просто на самом деле, как кажется. Юлия Силипицкая:

Тем не менее ты завоевала первая из белорусов лицензию. Мария Шканова:

Да. На самом деле мы настраивались на другие соревнования, этапы Кубка Европы, Кубка мира. Соответственно, лицензия, посредством того, как ты выполняешь результат свой, в кармане у тебя, можно сказать. Юлия Силипицкая:

Ты поняла, что лицензия у тебя в кармане. Как ощущения? Вау? Мария Шканова:

Ну, да. Можно так сказать. Вау. Юлия Силипицкая:

Костя, для меня было удивительно, что у нас в фигурном катании, оказывается, есть лицензия. Как удалось ее заполучить? Может быть, легко действительно?

Константин Милюков, обладатель олимпийкой лицензии (фигурное катание):

Я бы не сказал, что легко. Потому что, в принципе, было всего два шанса. В прошлом сезоне чемпионат мира и в этом сезоне Оберсдорф. Юлия Силипицкая:

То есть ты решил на первый шанс, сразу? Константин Милюков:

Да. Я считаю, что это даже повезло. В том плане, что на Nebelhorn было бы гораздо сложнее. А на чемпионате мира – да, если ты прошел в квалификацию, в топ-24, то, в принципе, лицензия в кармане. А я стал по короткой, по-моему, 16-й. Я, честно говоря, об этом не знал. Боялся, думал, что все-таки придется еще в Германию ехать. Короткую достойно откатал и произвольную. Юлия Силипицкая:

А откатал – это был все-таки уровень сложности или уровень чистоты? Константин Милюков:

Наверное, все-таки, чистота. То есть я себе не ставил сверхзадачу – нужно было сделать свое, не прыгать выше головы. «Хотелось бы, чтобы была большая конкуренция в нашем виде спорта» Юлия Силипицкая:

У вас что, девиз у зимников такой? Не прыгать выше головы. Лицензии именные? Или там не написано, чья?

Мария Шканова:

Нет. Константин Милюков:

В фигурном катании тоже не написано. Юлия Силипицкая:

То есть вы можете завоевать лицензию, а кто-то поедет другой? Мария Шканова:

У нас, к сожалению, некому больше ехать. Потому что есть критерии, опять же, которые нужно выполнить. И пока что их выполняю только я в нашем виде спорта. Юлия Силипицкая:

Это хорошо или плохо? Мария Шканова:

Конечно, хотелось бы, чтобы была большая конкуренция в нашем виде спорта. К сожалению, такой вид спорта – у нас нет базы. Есть база для развития детско-юношеского спорта, но нет базы для спорта высших достижений. Нас поддерживают и государство, и федерация. На самом деле, вид спорта очень дорогостоящий. Юлия Силипицкая:

Так почему нет конкуренции?

Мария Шканова:

Изначально, наверное, должна быть поддержка родителей. Потому только государство – когда ты начинаешь показывать результат, начинают в тебя вкладывать деньги. К сожалению, наверное, не все могут это сделать – поддержать своего ребенка. Юлия Силипицкая:

Может, они просто не знают, что такое горные лыжи и вообще, что там есть еще слалом и вообще ничего не знают? Мария Шканова:

Да, не хватает рекламы в нашей стране горнолыжному спорту именно. «Лучше, конечно, каждый год менять обе программы» Юлия Силипицкая:

В Пекине какая будет программа? Та, с которой взял лицензию? Константин Милюков:

Короткая – да, а произвольную я поменял. Юлия Силипицкая:

Почему? Константин Милюков:

Лучше, конечно, каждый год менять обе программы. Я себе ставлю задачу чисто кататься.

Юлия Силипицкая:

Ты тоже поедешь на Олимпиаду «чисто прокатиться»? Мария Шканова:

Если ты сделаешь максимум от себя возможного, то и результат будет. Просто Косте нужно сделать свою работу, а мне свою, и будет результат. «Мечта каждого спортсмена выиграть медаль, и я сделаю все возможное» Юлия Силипицкая:

Стоит мне включить телевизор и болеть за тебя? Константин Милюков:

Конечно. Включите телевизор и болейте за меня. Юлия Силипицкая:

То есть будет, на что посмотреть? Константин Милюков:

Конечно. Юлия Силипицкая:

Маша, мне включать телевизор?

Мария Шканова:

У меня задача, если реально смотреть на вещи, – попадание в топ-20 на Олимпийских играх. Юлия Силипицкая:

Маша, тебя хватит еще на три олимпийских цикла? Мария Шканова:

Посмотрим, не хочу загадывать. Конечно, мечта каждого спортсмена выиграть медаль, и я сделаю все возможное, чтобы показать свой максимум, свой лучший результат. И показать в Пекине максимум, и, конечно же, буду стараться, дай бог здоровья, выиграть олимпийскую медаль в будущем. Юлия Силипицкая:

В 2026? Мария Шканова:

Да, возможно. «Зачем туда ехать, если ручки свесить? Конечно, поборемся» Юлия Силипицкая:

То, что нет в Беларуси гор…

Мария Шканова:

Если бы здесь проводили этапы Кубка мира или Европы, у себя дома – это, конечно же, совсем по-другому, нежели где-то за границей. Юлия Силипицкая:

Что-нибудь особенное ожидаешь от Пекина? Мария Шканова:

К сожалению, медали только три, а участников у нас будет около 120-150 человек. Юлия Силипицкая:

А у вас? Константин Милюков:

30 человек. Мария Шканова:

И поэтому выиграет только один, но борются все, конечно.