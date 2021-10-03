Кто представит Беларусь на ОИ по горным лыжам и фигурному катанию? Интервью со спортсменами
Новости Беларуси. Наша Мария Шканова первая из белорусов смогла добыть заветный квиток в Пекин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как это ей удалось? У нас в гостях обладательница олимпийской лицензии в горнолыжном спорте Мария Шканова и обладатель олимпийского билета фигурист Константин Милюков.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Насколько сложно завоевать олимпийскую лицензию в ваших видах спорта?
«Нужно было сделать свое, не прыгать выше головы»
Мария Шканова, обладательница олимпийской лицензии (горные лыжи):
Не все так просто на самом деле, как кажется.
Юлия Силипицкая:
Тем не менее ты завоевала первая из белорусов лицензию.
Мария Шканова:
Да. На самом деле мы настраивались на другие соревнования, этапы Кубка Европы, Кубка мира. Соответственно, лицензия, посредством того, как ты выполняешь результат свой, в кармане у тебя, можно сказать.
Юлия Силипицкая:
Ты поняла, что лицензия у тебя в кармане. Как ощущения? Вау?
Мария Шканова:
Ну, да. Можно так сказать. Вау.
Юлия Силипицкая:
Костя, для меня было удивительно, что у нас в фигурном катании, оказывается, есть лицензия. Как удалось ее заполучить? Может быть, легко действительно?
Константин Милюков, обладатель олимпийкой лицензии (фигурное катание):
Я бы не сказал, что легко. Потому что, в принципе, было всего два шанса. В прошлом сезоне чемпионат мира и в этом сезоне Оберсдорф.
Юлия Силипицкая:
То есть ты решил на первый шанс, сразу?
Константин Милюков:
Да. Я считаю, что это даже повезло. В том плане, что на Nebelhorn было бы гораздо сложнее. А на чемпионате мира – да, если ты прошел в квалификацию, в топ-24, то, в принципе, лицензия в кармане. А я стал по короткой, по-моему, 16-й. Я, честно говоря, об этом не знал. Боялся, думал, что все-таки придется еще в Германию ехать. Короткую достойно откатал и произвольную.
Юлия Силипицкая:
А откатал – это был все-таки уровень сложности или уровень чистоты?
Константин Милюков:
Наверное, все-таки, чистота. То есть я себе не ставил сверхзадачу – нужно было сделать свое, не прыгать выше головы.
«Хотелось бы, чтобы была большая конкуренция в нашем виде спорта»
Юлия Силипицкая:
У вас что, девиз у зимников такой? Не прыгать выше головы. Лицензии именные? Или там не написано, чья?
Мария Шканова:
Нет.
Константин Милюков:
В фигурном катании тоже не написано.
Юлия Силипицкая:
То есть вы можете завоевать лицензию, а кто-то поедет другой?
Мария Шканова:
У нас, к сожалению, некому больше ехать. Потому что есть критерии, опять же, которые нужно выполнить. И пока что их выполняю только я в нашем виде спорта.
Юлия Силипицкая:
Это хорошо или плохо?
Мария Шканова:
Конечно, хотелось бы, чтобы была большая конкуренция в нашем виде спорта. К сожалению, такой вид спорта – у нас нет базы. Есть база для развития детско-юношеского спорта, но нет базы для спорта высших достижений. Нас поддерживают и государство, и федерация. На самом деле, вид спорта очень дорогостоящий.
Юлия Силипицкая:
Так почему нет конкуренции?
Мария Шканова:
Изначально, наверное, должна быть поддержка родителей. Потому только государство – когда ты начинаешь показывать результат, начинают в тебя вкладывать деньги. К сожалению, наверное, не все могут это сделать – поддержать своего ребенка.
Юлия Силипицкая:
Может, они просто не знают, что такое горные лыжи и вообще, что там есть еще слалом и вообще ничего не знают?
Мария Шканова:
Да, не хватает рекламы в нашей стране горнолыжному спорту именно.
«Лучше, конечно, каждый год менять обе программы»
Юлия Силипицкая:
В Пекине какая будет программа? Та, с которой взял лицензию?
Константин Милюков:
Короткая – да, а произвольную я поменял.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Константин Милюков:
Лучше, конечно, каждый год менять обе программы. Я себе ставлю задачу чисто кататься.
Юлия Силипицкая:
Ты тоже поедешь на Олимпиаду «чисто прокатиться»?
Мария Шканова:
Если ты сделаешь максимум от себя возможного, то и результат будет. Просто Косте нужно сделать свою работу, а мне свою, и будет результат.
«Мечта каждого спортсмена выиграть медаль, и я сделаю все возможное»
Юлия Силипицкая:
Стоит мне включить телевизор и болеть за тебя?
Константин Милюков:
Конечно. Включите телевизор и болейте за меня.
Юлия Силипицкая:
То есть будет, на что посмотреть?
Константин Милюков:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
Маша, мне включать телевизор?
Мария Шканова:
У меня задача, если реально смотреть на вещи, – попадание в топ-20 на Олимпийских играх.
Юлия Силипицкая:
Маша, тебя хватит еще на три олимпийских цикла?
Мария Шканова:
Посмотрим, не хочу загадывать. Конечно, мечта каждого спортсмена выиграть медаль, и я сделаю все возможное, чтобы показать свой максимум, свой лучший результат. И показать в Пекине максимум, и, конечно же, буду стараться, дай бог здоровья, выиграть олимпийскую медаль в будущем.
Юлия Силипицкая:
В 2026?
Мария Шканова:
Да, возможно.
«Зачем туда ехать, если ручки свесить? Конечно, поборемся»
Юлия Силипицкая:
То, что нет в Беларуси гор…
Мария Шканова:
Если бы здесь проводили этапы Кубка мира или Европы, у себя дома – это, конечно же, совсем по-другому, нежели где-то за границей.
Юлия Силипицкая:
Что-нибудь особенное ожидаешь от Пекина?
Мария Шканова:
К сожалению, медали только три, а участников у нас будет около 120-150 человек.
Юлия Силипицкая:
А у вас?
Константин Милюков:
30 человек.
Мария Шканова:
И поэтому выиграет только один, но борются все, конечно.
Юлия Силипицкая:
То есть я правильно понимаю, ты будешь бороться все-таки?
Мария Шканова:
Я сделаю свой максимум определенно.
Константин Милюков:
Мне кажется, это главное – сделать свой максимум.
Юлия Силипицкая:
Вы поборетесь или вы ручки свесите?
Мария Шканова:
Зачем туда ехать, если ручки свесить? Конечно, поборемся.
Константин Милюков:
Конечно, поборемся.