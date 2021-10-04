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До +19 градусов ожидается в Беларуси 4 октября

04 октября 2021 06:32
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Новости Беларуси. В Беларусь пришла золотая осень. В некоторых районах столбики термометров 4 октября поднимутся до +19 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До +19 градусов ожидается в Беларуси 4 октября-1

Комфортную погоду синоптики прогнозируют по всей территории страны. Будет тепло и преимущественно без осадков.  

Особенно красиво в это время в городских парках. Так что не упустите возможность насладиться осенними пейзажами, какими их обычно рисуют художники на своих полотнах. Как правило, после золотой осени листопад усиливается.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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