В Беларуси усиливают контроль за здоровьем животных и качеством сельхозпродукции: Президент подписал указ о повышении эффективности государственной ветеринарной службы. Главное новшество заключается в том, что вся вертикаль службы переходит в прямое подчинение Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора. Это позволит на республиканском уровне объективно оценивать квалификацию специалистов в каждой области и районе и выстроить единую жесткую систему контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель Департамента – заместитель министра сельского хозяйства получает широкие полномочия для обеспечения ветеринарного благополучия: он вправе выдавать обязательные для исполнения письменные указания и приостанавливать выдачу ветеринарных документов. Усиливается и кадровая дисциплина – руководство Департамента будет лично согласовывать назначение главных ветврачей всех уровней, а при необходимости требовать их отстранения от работы или привлечения к ответственности за нарушения.

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси :

Это мы считаем очень важным для целей ветеринарного благополучия, здоровья животных, и для целей выпуска в обращение безопасной продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору. С целью реализации данных особенностей будет то, что разработан новый документ – это постановление Минсельхозпрода, в котором будут обозначены все данные вопросы.

Еще одно важное новшество касается схем лечения и профилактики: теперь любая сельхозорганизация обязана согласовывать с районной ветслужбой свои планы по ветеринарным мероприятиям для всего поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. Ранее эта процедура не была закреплена законодательно, а теперь под строгим государственным контролем окажется каждый этап – от разработки схемы профилактики до ее фактического применения.