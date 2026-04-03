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В Беларуси усиливают контроль за здоровьем животных и качеством сельхозпродукции

03 апреля 2026 06:13
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В Беларуси усиливают контроль за здоровьем животных и качеством сельхозпродукции: Президент подписал указ о повышении эффективности государственной ветеринарной службы. Главное новшество заключается в том, что вся вертикаль службы переходит в прямое подчинение Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора. Это позволит на республиканском уровне объективно оценивать квалификацию специалистов в каждой области и районе и выстроить единую жесткую систему контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси усиливают контроль за здоровьем животных и качеством сельхозпродукции-2

Руководитель Департамента – заместитель министра сельского хозяйства получает широкие полномочия для обеспечения ветеринарного благополучия: он вправе выдавать обязательные для исполнения письменные указания и приостанавливать выдачу ветеринарных документов. Усиливается и кадровая дисциплина – руководство Департамента будет лично согласовывать назначение главных ветврачей всех уровней, а при необходимости требовать их отстранения от работы или привлечения к ответственности за нарушения.

В Беларуси усиливают контроль за здоровьем животных и качеством сельхозпродукции-4

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси : 
Это мы считаем очень важным для целей ветеринарного благополучия, здоровья животных, и для целей выпуска в обращение безопасной продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору. С целью реализации данных особенностей будет то, что разработан новый документ – это постановление Минсельхозпрода, в котором будут обозначены все данные вопросы.

Еще одно важное новшество касается схем лечения и профилактики: теперь любая сельхозорганизация обязана согласовывать с районной ветслужбой свои планы по ветеринарным мероприятиям для всего поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. Ранее эта процедура не была закреплена законодательно, а теперь под строгим государственным контролем окажется каждый этап – от разработки схемы профилактики до ее фактического применения.

# Иван Смильгинь # Сельское хозяйство

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