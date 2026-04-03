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Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси

03 апреля 2026 05:53
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На расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики обсудили направления развития законотворческого процесса и ключевые аспекты, требующие первоочередного внимания. Главный посыл дискуссии – необходимость кардинально повысить качество законотворчества в соответствии с требованиями главы государства и позициями, изложенными в Послании Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси-2

В документе подчеркивается важность перехода от реактивного к опережающему законотворчеству: правовое регулирование должно успевать за стремительно меняющимися общественными отношениями, прежде всего – в цифровой среде. Участники заседания отметили, что пробелы в законодательстве способны привести к экономическим и социальным рискам, и сошлись во мнении: важно заранее прогнозировать потенциальные точки напряжения и устранять их до возникновения нарушений.

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси-4

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Законодатель должен держать руку на пульсе и оперативно реагировать на изменения общественных отношений, предлагая проекты тех или иных законодательных актов, которые в том числе могут быть объектом предварительного конституционного контроля со стороны Конституционного Суда.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Законы должны всегда идти на опережение, чтобы было стабильное общество. Мы уже приступили к подготовке плана законотворческой работы на 2027 год. Готовится указ, готовятся материалы и законы, проекты которых должны готовить исполнители: что надо в первоочередном порядке, что упустили – доработать.

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси-6

Участники обсудили также реализацию права граждан на конституционную жалобу. В 2025 году Конституционный суд получил около 70 таких обращений – это свидетельствует о росте доверия белорусов к данному институту. При этом стратегическая задача законодателей – выстроить работу так, чтобы у граждан в принципе не возникало необходимости подавать конституционные жалобы.

В Беларуси планируют ввести ответственность за расчеты криптовалютой.

# Судебная система Беларуси # Закон # Сергей Сивец # Михаил Русый

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