Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси

На расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики обсудили направления развития законотворческого процесса и ключевые аспекты, требующие первоочередного внимания. Главный посыл дискуссии – необходимость кардинально повысить качество законотворчества в соответствии с требованиями главы государства и позициями, изложенными в Послании Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе подчеркивается важность перехода от реактивного к опережающему законотворчеству: правовое регулирование должно успевать за стремительно меняющимися общественными отношениями, прежде всего – в цифровой среде. Участники заседания отметили, что пробелы в законодательстве способны привести к экономическим и социальным рискам, и сошлись во мнении: важно заранее прогнозировать потенциальные точки напряжения и устранять их до возникновения нарушений.

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Законодатель должен держать руку на пульсе и оперативно реагировать на изменения общественных отношений, предлагая проекты тех или иных законодательных актов, которые в том числе могут быть объектом предварительного конституционного контроля со стороны Конституционного Суда.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Законы должны всегда идти на опережение, чтобы было стабильное общество. Мы уже приступили к подготовке плана законотворческой работы на 2027 год. Готовится указ, готовятся материалы и законы, проекты которых должны готовить исполнители: что надо в первоочередном порядке, что упустили – доработать.