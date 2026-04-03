Международный экономический форум стран СНГ 3 апреля откроется в Москве

Международный экономический форум стран СНГ сегодня, 3 апреля, откроется в Москве – это главное мероприятие, приуроченное к 35‑летию Содружества. Ожидается около двух тысяч участников: представители правительств, бизнеса, финансовых структур и научного сообщества. Форум станет площадкой для обсуждения развития Большого евразийского партнерства. Беларусь традиционно выступает за углубление интеграции в рамках СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения общего экономического пространства, укрепления безопасности и противодействия внешнему давлению. На саммитах Президент призывает к уровню взаимодействия, сопоставимому с ЕАЭС, и говорит о необходимости наращивать запас прочности экономик.

В программе форума – пленарное заседание и тематические секции по искусственному интеллекту, цифровым технологиям, рынку труда, здравоохранению, строительству и другим направлениям. На площадке также соберется Экономический совет СНГ с участием вице‑премьеров стран Содружества. Мероприятие пройдет в Центре международной торговли.

Участники обсудят вопросы экономического сотрудничества, положение о межгосударственной «Ярмарке Содружества», работу совета по защите прав потребителей и присуждение Премии СНГ за качество продукции и услуг в 2025 году. Планируется подписание новых документов о сотрудничестве государств – участников СНГ в различных сферах.