В Беларуси усилили контроль за охраной труда в сфере АПК

В разгар уборочной страды особое внимание безопасности аграриев. Мобильные группы райисполкомов и инспекторы Департамента госинспекции труда держат на контроле условия работы в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже проверено более 160 сельхозпредприятий: выявлено более 2 тысяч нарушений, остановлена опасная техника. Мониторинг идет и на молочно-товарных комплексах – важно и здоровье буренок, и безопасность работников.

Убедившись, что бумажная часть в порядке, мониторинговая группа отправляется в корпуса. Температура, влажность, чистота. В содержании буренок мелочей не бывает.

– Все ли нормы содержания коров соблюдены здесь?

– Да, все нормы содержания животных соблюдены. Используются системы контроля температурного режима для благополучного содержания животных. Также осуществляется уборка дельта-скреперами.

Элла Маркевич, корреспондент:

Особое внимание к кормлению животных. Проверяется качество сырья, условия хранения и даже график подачи корма. Однако, чтобы надои росли и молоко оставалось жирным и вкусным, одного аппетита животных недостаточно. Еще важно соблюдать витаминный баланс в рационе. В доильном зале особенно важны стерильность и точность работы оборудования. Здесь нарушения исключены. Автоматика контролирует процесс, а персонал строго соблюдает технологию.

В этом просторном зале более 170 телят. Уход за малышами особый, почти как в детском саду. Каждый проводит здесь до трех месяцев, пока не наберет вес в 90 килограммов. Содержание продумано до мелочей. Свой бокс, постоянный контроль ветеринара и даже молочное такси.