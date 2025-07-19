В Беларуси усилили контроль за охраной труда в сфере АПК
В разгар уборочной страды особое внимание безопасности аграриев. Мобильные группы райисполкомов и инспекторы Департамента госинспекции труда держат на контроле условия работы в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже проверено более 160 сельхозпредприятий: выявлено более 2 тысяч нарушений, остановлена опасная техника. Мониторинг идет и на молочно-товарных комплексах – важно и здоровье буренок, и безопасность работников.
Убедившись, что бумажная часть в порядке, мониторинговая группа отправляется в корпуса. Температура, влажность, чистота. В содержании буренок мелочей не бывает.
– Все ли нормы содержания коров соблюдены здесь?
– Да, все нормы содержания животных соблюдены. Используются системы контроля температурного режима для благополучного содержания животных. Также осуществляется уборка дельта-скреперами.
Элла Маркевич, корреспондент:
Особое внимание к кормлению животных. Проверяется качество сырья, условия хранения и даже график подачи корма.
Однако, чтобы надои росли и молоко оставалось жирным и вкусным, одного аппетита животных недостаточно. Еще важно соблюдать витаминный баланс в рационе. В доильном зале особенно важны стерильность и точность работы оборудования. Здесь нарушения исключены. Автоматика контролирует процесс, а персонал строго соблюдает технологию.
В этом просторном зале более 170 телят. Уход за малышами особый, почти как в детском саду. Каждый проводит здесь до трех месяцев, пока не наберет вес в 90 килограммов. Содержание продумано до мелочей. Свой бокс, постоянный контроль ветеринара и даже молочное такси.
Любовь Жук, главный зоотехник сельхозпредприятия «Новая жизнь»:
Также оборудована молочная комната с мойкой для ведер и всем необходимым для упрощения работы животноводов. Данное помещение построено по современным технологиям, оборудовано вентиляционными каналами. Также проводится еженедельная чистка.
Сельхозпредприятия мобильные группы посещают каждый месяц. Только в Несвижском районе за полгода проверили более 20 организаций и обнаружили 255 нарушений правил охраны труда.
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