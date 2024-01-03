Прямой эфир

Около 200 нетрезвых водителей задержано в Беларуси за новогодние праздники

03 января 2024 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

12 человек новогодние праздники встретили в приемном покое скорой медицинской помощи. Всему виной нарушение правил использования пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 нетрезвых водителей задержано в Беларуси за новогодние праздники-1

В больницу с травмами кисти попал 14-летний подросток. Оказалось, что парень хотел запустить петарду, но она разорвалась прямо в его руках. В Витебской области вместо завораживающего салюта мужчина получил повреждение глаз.

Около 200 нетрезвых водителей задержано в Беларуси за новогодние праздники-4

Игорь Гулякевич, заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Основные травмы, которые получали граждане при использовании пиротехнических изделий, – травмы конечностей и органов зрения. Очень важно приобретать такие изделия только в специализированных магазинах, продукция в которых сертифицирована и безопасна в использовании. Близко не подходить, если изделие не сработало, лучше к нему вообще не подходить.

В праздничных гуляньях участвовали по всей стране более 275 тысяч человек. В новогоднюю ночь на линию МВД поступило около 7 тысяч обращений. Однако серьезных нарушений зафиксировано не было.

Около 200 нетрезвых водителей задержано в Беларуси за новогодние праздники-7

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
На все сообщения сотрудники органов внутренних дел отреагировали оперативно и качественно. За 4 дня мы зафиксировали почти в 2 раза меньше преступлений по линии уголовного розыска. В новогоднюю ночь не зарегистрировано убийств, разбойных нападений.

Около 200 нетрезвых водителей задержано в Беларуси за новогодние праздники-10

Сотрудники милиции, спасатели и медики продолжают работать в усиленном режиме, впереди рождественские выходные. На страже дорог остается и Госавтоинспекция, за четыре выходных дня задержано практически 200 нетрезвых водителей, пресечено почти 400 фактов управления авто бесправниками.

# Новый год # общество # Александр Купченя

Другие новости рубрики

Все новости
Во Дворце Независимости проходит праздник для детей из многодетных и приёмных семей
03 января 2024 11:04

Во Дворце Независимости проходит праздник для детей из многодетных и приёмных семей

В Московском зоопарке выбрали имя для маленькой панды
03 января 2024 10:54

В Московском зоопарке выбрали имя для маленькой панды

Более 3 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за выходные по безвизу
03 января 2024 10:53

Более 3 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за выходные по безвизу