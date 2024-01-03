Около 200 нетрезвых водителей задержано в Беларуси за новогодние праздники

12 человек новогодние праздники встретили в приемном покое скорой медицинской помощи. Всему виной нарушение правил использования пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницу с травмами кисти попал 14-летний подросток. Оказалось, что парень хотел запустить петарду, но она разорвалась прямо в его руках. В Витебской области вместо завораживающего салюта мужчина получил повреждение глаз.

Игорь Гулякевич, заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Основные травмы, которые получали граждане при использовании пиротехнических изделий, – травмы конечностей и органов зрения. Очень важно приобретать такие изделия только в специализированных магазинах, продукция в которых сертифицирована и безопасна в использовании. Близко не подходить, если изделие не сработало, лучше к нему вообще не подходить.

В праздничных гуляньях участвовали по всей стране более 275 тысяч человек. В новогоднюю ночь на линию МВД поступило около 7 тысяч обращений. Однако серьезных нарушений зафиксировано не было.