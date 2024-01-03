Во Дворце Независимости проходит праздник для детей из многодетных и приёмных семей

Праздники для тех, кто верит в чудо больше всех, в ближайшие несколько дней пройдут во Дворце Независимости. Сегодня, 3 января, в торжественном зале собрались более 300 детей из многодетных и приемных семей из всех областей и столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им покажут спектакль «Новогодние приключения», который учит, насколько важно быть вместе и со всеми дружить. Это одна из главных белорусских традиций. Поддержат ее и гости Дворца Независимости, представление завершится танцевальным флешмобом. Сюрпризы ждали ребят еще до начала спектакля: традиционно в фойе разместились интерактивные зоны, проходили мастер классы. Многие успели сделать подарки самым близким.

– Я хочу сделать свечку маме, потому что она очень любит их зажигать.

– А ты любишь зажигать свечи?

– Очень.

– А что для тебя это значит, тепло, уют создается?

– Красота для дома.

В Беларуси большое внимание уделяют социализации детей, особенно тех, кто оказался в непростой ситуации. Этому способствует формат детских домов семейного типа.

Все эти дети находятся на различных формах семейного воспитания, но особенность, что они проживают в обычной семье, обучаются в обычных общеобразовательных школах, посещают учреждения дополнительного образования. В принципе, живут так же, как обычные дети, с тем же режимом дня, теми же домашними заданиями, мамами и папами, которые у них есть. Многие из них своих приемных родителей называют мамами и папами.