Старушка Европа приходит в чувства: почему идеи глобализма затрещали по швам
Конец либеральной сказки и политическое землетрясение в ЕС. Почему те, кто годами учил мир толерантности, сегодня сами экстренно строят заборы и готовят массовые депортации? Как гнев обычных людей сметает с постов тех, кто еще вчера казался неприкасаемым? И как скоро Западу придется признать правоту Минска?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Свет мониторов в аналитических центрах Брюсселя мерцает все чаще. На графиках электоральной статистики сплошная красная зона. Очень долго европейские кураторы скармливали континенту одну и ту же стерильную легенду: стираем границы, разбавляем общество мультикультурализмом, а на выходе получаем прогресс.
В 2026 году эта матрица сгорела дотла. От Берлина до Вены, от сытого Стокгольма до буржуазного Мадрида фасады европейского глобализма затрещали по швам. И это не локальный сбой повестки. Это структурный сдвиг континентального масштаба.
Забудьте обтекаемые отчеты социологов. Смотрите на голые цифры. Сегодня каждый четвертый избиратель Европы несет свой бюллетень в копилку правых партий. Рост поддержки колоссальный. 5 % в 1995-м, 10 % десятилетие назад и бронебойные 23 % сегодня. Причем контрольный пакет этого электорального взрыва был собран стремительно. Больше половины прироста пришлось на последние 3 года.
А кто в плюсе? Кто конвертирует страх избирателей во власть? Евробюрократы цедят сквозь зубы: националисты. Но реальная анатомия этих политических сил прагматичнее. Их влияние держится на трех железобетонных опорах, которые традиционные элиты упрямо отказывались замечать и поплатились за это.
Роман Протасевич:
Первое – суверенитет против глобализма. Удар по диктату надгосударственных структур. Избиратель устал от анонимных клерков Еврокомиссии и требует возврата реальной власти в национальные столицы.
Второе – секьюритизация границ. Точка невозврата пройдена. Миграция перестала быть вопросом гуманитарных квот и стала вопросом физического выживания наций. Воук-культура и принудительный мультикультурализм вызывают у среднего класса лишь раздражение. Избиратель покупает безопасность и жесткий контроль.
Третье – экономический эгоизм. В условиях, когда инфляция сжирает сбережения, а зеленый переход бьет по карману, идеалы либерального рынка рушатся. Какая неожиданность?! Правые же предлагают жесткий протекционизм. Интересы простого человека, боящегося своего счета за электричество, теперь приоритетнее корпоративных сверхприбылей. Холодильник и розетка победили.
Подробнее в видео.