Конец либеральной сказки и политическое землетрясение в ЕС. Почему те, кто годами учил мир толерантности, сегодня сами экстренно строят заборы и готовят массовые депортации? Как гнев обычных людей сметает с постов тех, кто еще вчера казался неприкасаемым? И как скоро Западу придется признать правоту Минска?

Роман Протасевич:

Свет мониторов в аналитических центрах Брюсселя мерцает все чаще. На графиках электоральной статистики сплошная красная зона. Очень долго европейские кураторы скармливали континенту одну и ту же стерильную легенду: стираем границы, разбавляем общество мультикультурализмом, а на выходе получаем прогресс.

В 2026 году эта матрица сгорела дотла. От Берлина до Вены, от сытого Стокгольма до буржуазного Мадрида фасады европейского глобализма затрещали по швам. И это не локальный сбой повестки. Это структурный сдвиг континентального масштаба.

Забудьте обтекаемые отчеты социологов. Смотрите на голые цифры. Сегодня каждый четвертый избиратель Европы несет свой бюллетень в копилку правых партий. Рост поддержки колоссальный. 5 % в 1995-м, 10 % десятилетие назад и бронебойные 23 % сегодня. Причем контрольный пакет этого электорального взрыва был собран стремительно. Больше половины прироста пришлось на последние 3 года.

А кто в плюсе? Кто конвертирует страх избирателей во власть? Евробюрократы цедят сквозь зубы: националисты. Но реальная анатомия этих политических сил прагматичнее. Их влияние держится на трех железобетонных опорах, которые традиционные элиты упрямо отказывались замечать и поплатились за это.