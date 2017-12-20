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Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг

20 декабря 2017 19:01
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Новости Беларуси. В Рождество твори добро. Благотворительную акцию провели в Белорусском государственном университете культуры и искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг-1

Сотни студентов и педагогов объединило неравнодушие к судьбе тяжелобольной 9-летней Насти Питерской. У девочки – поражение костного мозга.

Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг-3

Для лечения ей срочно нужно более 200 тысяч рублей. Студенты музыкального факультета сегодня дали большой концерт. 

Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг-5

Алина Корбут, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Делаем это ещё и для того, чтобы воспитывать в наших студентах чувство сострадания, эмпатию, сопереживание, потому что любая волонтёрская деятельность, любое действие на сотворение добра, оно способствует тому, чтобы мы формировали настоящую, здоровую, духовно-развитую личность.

Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг-7

Дмитрий Куприянюк, заместитель декана факультета музыкального искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Мы должны верить в чудо. В преддверии новогодних, рождественских праздников должно оно случиться. Настя обязательно должна выздороветь.  

Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг-9

Это уже третья такая акция. Продлится она до 8 февраля. Помочь в сборе средств может каждый. Сделать это можно на музыкальном факультете университета. 

Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг-11

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Алина Корбут # Дмитрий Куприянюк

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