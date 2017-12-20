Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг

Новости Беларуси. В Рождество твори добро. Благотворительную акцию провели в Белорусском государственном университете культуры и искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотни студентов и педагогов объединило неравнодушие к судьбе тяжелобольной 9-летней Насти Питерской. У девочки – поражение костного мозга.

Для лечения ей срочно нужно более 200 тысяч рублей. Студенты музыкального факультета сегодня дали большой концерт.

Алина Корбут, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Делаем это ещё и для того, чтобы воспитывать в наших студентах чувство сострадания, эмпатию, сопереживание, потому что любая волонтёрская деятельность, любое действие на сотворение добра, оно способствует тому, чтобы мы формировали настоящую, здоровую, духовно-развитую личность.

Дмитрий Куприянюк, заместитель декана факультета музыкального искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Мы должны верить в чудо. В преддверии новогодних, рождественских праздников должно оно случиться. Настя обязательно должна выздороветь.