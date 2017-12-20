Руководитель администрации Фрунзенского района посетил семью Антона Дроздовского, чтобы узнать о здоровье ребёнка

Новости Беларуси. Каждая жизнь на счету. Во Фрунзенском районе прошёл большой рейд по неблагополучным семьям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Большая комиссия во главе с руководством администрации посетила семью Антона Дроздовского, который осенью чуть было не утонул в Свислочи (подробнее здесь).

В прошлом месяце ребёнка выписали из больницы.

Сейчас он почти восстановился. Было решено мальчика оставить в семье, но теперь она под постоянным контролем. И это подействовало. Ранее не работавшая мама уже трудоустроилась.