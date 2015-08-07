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В Беларуси усилены меры за соблюдением противопожарного режима на энергообъектах

07 августа 2015 07:56
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Новости Беларуси. В Беларуси усилены меры за соблюдением противопожарного режима на энергообъектах. Причина тому — зной, во власти которого Беларусь находится уже несколько дней. Диспетчерские службы проводят специальный мониторинг. Чтобы избежать неплановых отключений, регулярно осматриваются линии электропередач и оборудование на подстанциях.

6 августа в Минске был зафиксирован температурный рекорд дня — +34. И это всего на полградуса меньше абсолютного максимума августа за всю историю метеонаблюдений. Сегодня, 7 августа, есть все предпосылки, чтобы добраться до этой отметки. В знойные дни Госавтоинспекция советует водителям воздержаться от дальних поездок. Ведь при высоких температурах существенно снижается внимательность тех, кто за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Екатерина Родионова, старший инспектор ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Госавтоинспекция на протяжении всей уборочной кампании проводит плановую работу с водителями, которые задействованы в уборке урожая. Основные акценты, конечно же, делаются на техническом состоянии автотранспорта, привозящего зерно, физическом состоянии водителей. И на данный момент грубых нарушений со стороны именно сотрудников агропромышленного комплекса не зарегистрировано.

# общество # ГАИ # Екатерина Родионова

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