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Минчанка жалуется на соседку, что та кормит голубей, выбрасывая еду из окна

06 августа 2015 08:38
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Как много существует в современном мире поводов, которые могут сделать из соседей врагов. Это и нескончаемый ремонт, ночные гулянья, кричащие дети, а вот как птица может стать яблоком раздора, расскажет жительница столичного дома №48 по улице Якубовская.

Елена Трусова:
Хочу, чтобы вы мне помогли. С третьего этажа женщина постоянно кормит голубей, выбрасывает им еду из окна. Они, естественно, постоянно доставляют неприятность — подоконники грязные. 

Виктория Осипова, адвокат:
Запрещено мусорить на придомовой территории. Если зафиксировать, что она мусорит, то ее могут привлечь к административной ответственности. В этом случае можно обратиться или в ЖЭС, который составляет протокол, или к участковому. Но нужны доказательства, что мусорит именно эта женщина. Если фактически она выбрасывает какие-то остатки еды в окно, возможно, эти органы расценят это как мусор.

Штраф в таком случае может составить от 5 до 50 базовых величин. В настоящий момент это сумма от 900 тыс. до 9 млн. рублей. Если женщину эта сумма не напугает, можно обратиться в суд. Кстати, давно замечено, к злому человеку голубь не подлетит. И это истинная правда. Теперь Елена стоит перед сложным выбором: или еще раз попытаться уладить вопрос с соседкой мирным путем, или все-таки переходить к кардинальными мерам — судебным.

# общество # Птицы Беларуси # Виктория Осипова

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