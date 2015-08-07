Новости Беларуси. В центре Полоцка деревья украсят орнаментами. 30 участников нестандартного арт-проекта из Браслава, Витебска и немецкого Нинбурга разрисуют деревья в центральном сквере самого старинного города Беларуси. Живые полотна уже подготовлены. На них нанесли более 10 килограммов побелки. А уже ближе к вечеру «чистые холсты», а точнее, стволы, превратятся в картины.

Ясмин Зуиэрбург, участница арт-проекта (Германия):

Такого я еще никогда не делала. Этот проект мне очень нравится, он очень интересный, поскольку мы можем украсить деревья и показать всем, кто проходит мимо, насколько это красиво. И какие средства выразительности мы использовали.

Наталья Антимонова, директор Полоцкой детской художественной школы:

Дети выйдут на улицу, сделают сначала эскизы и потом эти свои орнаменты, которые у них получатся, попробуют перенести с помощью водяных красок на стволы деревьев.

Способ нанесения краски на рельефную кору деревьев достаточно сложен. Это придаст арт-проектам ещё большую привлекательность. Случайные зрители смогут не только полюбоваться таким необычным искусством, но и взять эту художественную технику на вооружение. Например, придать шарм деревьям на собственной даче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.