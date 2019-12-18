В каких магазинах Минска новогодние скидки выше 30%

Стоит ли ожидать скидок в размерах от 30% и где в период новогодних праздников в Минске, рассказываем в программе «Большой город».
Стоит ли ожидать скидок в размерах от 30% и где в период новогодних праздников в Минске, рассказываем в программе «Большой город».
Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Скидки уже предлагают наши магазины – более 30%. Те же универмаги Минска – запланированы скидки по дням определённым – 25-35%. Очень часто в магазинах продается два товара по цене одного. Это мы знаем – скидка 50%. Либо не надо брать два товара, и сразу скидка 50%. Если заблаговременно позаботиться и составить список тех товаров, которые хотелось бы купить и поискать эту информацию в Интернете, то можно будет, действительно, очень много сэкономить. И на подарках, и на продуктах к столу.
Наш торговый центр «Столица», который в центре Минска – первый торговый центр который был в Минске построен: в предновогоднюю неделю объявили скидки от 10 до 70% все арендаторы. В меру своих финансовых возможностей будут предлагать определённые скидки.