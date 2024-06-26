Как создавали проект «Обелиски великого подвига»? Рассказал замдиректора «Беларусь сегодня»

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора Издательского дома «Беларусь сегодня»:

Этим проектом издательский дом «Беларусь сегодня» занимается уже несколько лет. Мы с помощью квадрокоптеров, съемочных групп снимали различные наши мемориальные комплексы, памятники, обелиски, которые не только известны далеко за пределами нашей страны, как Брестская крепость, Хатынь, но и совсем небольшие, которые находятся в стороне от трасс, от дорог. Находятся где-то в небольших райцентрах, в небольших городах, на проселочных дорогах. Даже когда нужно в какую-то деревню доехать, чтобы увидеть его. Он восхищает себя воплощением мужества, героизма наших предков, и многие из них показывают боль и трагедию, которая пережила наша страна и наши жители.

А Светлогорск стал отправной точкой на прошлой неделе. Дело в том, что буквально несколько дней назад был юбилей начала операции «Багратион» и она начиналась в Светлогорским районе. И самому памятнику 10 лет. Он был воздвигнут в 2014 году. И мы решили таким символическим стартом начать нашу акцию.

Наш проект включает в себя не только видеоролики, которые мы сделали. Мы их размещаем в интернете, на нашем сайте, на сайте obeliski.bу теперь он размещен. Но и включает уроки мужества, возложения цветов к обелиску, встречи с ныне живущими ветеранами или их родственниками, встречу с теми, кто создавал эти архитектурные формы, и концертные программы с песнями о Великой Отечественной войне, о Победе, о героизме нашего народа.