В Беларуси упрощен порядок получения курса реабилитации в социальных пансионатах

В Беларуси упрощен порядок получения курса социальной реабилитации и проживания в социальных пансионатах. Соответствующее постановление подписано премьер-министром. Документ сокращает перечень документов, которые гражданам нужно предоставлять для оформления курса или проживания, что делает процесс быстрее и доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вводится возможность разделить курс реабилитации – 30 дней в году – на две части. Это позволит гибко планировать восстановление и получать помощь по мере необходимости. Пересмотрены категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление специальных жилых помещений. Внеочередное право закреплено за почетными донорами, первоочередное – за ветеранами Великой Отечественной войны, бывшими узниками концлагерей и инвалидами с детства, чьи травмы связаны с военными действиями.

Документ вводит новое основание для временного проживания – экстренное помещение до трех месяцев для детей‑инвалидов и пожилых граждан, если родственники временно не могут обеспечить уход. Расширяется перечень лиц, которые могут проживать в пансионатах без взимания платы, а также закрепляется возможность предоставления специальных жилых помещений всем нетрудоспособным гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста.