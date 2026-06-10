«Ни шагу назад»: спецподразделения прошли финальные испытания

Маневры, огневая работа и международное сотрудничество. Финальный этап соревнований спецподразделений «Ни шагу назад» прошел на базе учебного центра внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команды проверяли в условиях, максимально приближенных к реальным. Одно из ключевых упражнений – «Налёт с колес». По легенде, группы с помощью беспилотников обнаруживали колонну вооруженных преступников, после чего бойцы на автомобилях выполняли быстрый и бесшумный захват. Испытание проверяло не только подготовку штурмовых групп, но и мастерство водителей.

На базе ОМОНа участники проходили испытание «На пределе». Им предстояло преодолеть длинную полосу препятствий, затем выйти на огневой рубеж и поразить несколько типов мишеней из разных положений, включая стрельбу с качающейся платформы. Параллельно группа должна была безопасно эвакуировать раненого – проверка на слаженность и выносливость.

В рамках международного сотрудничества делегация из ОАЭ посетила Колледж МВД. Гости ознакомились с системой подготовки сотрудников милиции и возможностями учебной базы. Финальные результаты турнира подведут совсем скоро. Организаторы отмечают: уровень подготовки команд растет, а конкуренция становится все жестче.