Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет в Казани 10 июня

Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет сегодня, 10 июня, в Казани. Встреча начнется в узком составе. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о состоянии международной и региональной безопасности, оценят текущую обстановку и перспективы развития сотрудничества в рамках организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что российская сторона представит коллегам инициативы, которые реализуются в период текущего председательства. В центре внимания – вопросы координации действий государств‑участников и укрепления механизмов коллективной безопасности. По итогам расширенного заседания планируется одобрить пакет документов, которые будут вынесены на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности, запланированной на 11 ноября в Москве.

Кроме того, министры намерены принять несколько совместных заявлений по актуальным международным темам. ОДКБ остается ключевой площадкой для взаимодействия стран региона. Беларусь, участвующая в организации с 1993 года, активно включена в ее деятельность. В 2026 году на территории нашей страны пройдут крупные учения «Нерушимое братство» и «Барьер», что подчеркивает значимость совместных усилий в сфере обороны и миротворчества.