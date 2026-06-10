Нацбанк отмечает колоссальный рывок Беларуси в расчетах в национальной валюте во внешней торговле

В Национальном банке отмечают: Беларусь совершила существенный рывок в использовании национальных валют во внешней торговле. По итогам 2025 года доля таких расчетов достигла 70 % – почти вдвое больше, чем шесть лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулятор подчеркивает: статистика формируется по строгому принципу – учитываются только операции в валюте страны-партнера. Если торговля ведется с Россией – это рубли двух стран; с Китаем – рубли или юани. Сделки, где используется валюта третьей страны, в показатель не включаются.

В Нацбанке подчеркивают, что расчеты в рублях, тенге или юанях становятся выгоднее, чем операции в резервных валютах прошлого. Мировая финансовая система меняется, и все больше стран переходят на модели, где расчеты ведутся в национальных валютах.

Особое внимание – динамике внутри ЕАЭС. Доля национальных валют во взаимных расчетах достигла 93 %. Это стало возможным благодаря переводу платежей за энергоносители в рубли и созданию независимых систем передачи финансовых сообщений.

В Нацбанке подчеркивают: объединение фактически вышло на уровень финансовой самостоятельности. Расчеты в нацвалюте – это снижение рисков резких колебаний доллара, вклад в низкую инфляцию и меньшая зависимость от иностранных монополистов. Таким образом, формируется новая многополярная финансовая архитектура, где страны сами определяют правила.