В Беларуси умер последний Герой Советского Союза. Ивану Кустову было 98 лет

Новости Беларуси. В Беларуси умер последний Герой Советского Союза. Ивану Ильичу Кустову было 98 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицер учаcтвовал в освобождении Украины, Молдовы и Польши. Несколько раз был ранен. «Золотую Звезду» получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. На личном счету командира – 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии.