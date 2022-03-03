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В Беларуси умер последний Герой Советского Союза. Ивану Кустову было 98 лет

03 марта 2022 08:13
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Новости Беларуси. В Беларуси умер последний Герой Советского Союза. Ивану Ильичу Кустову было 98 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси умер последний Герой Советского Союза. Ивану Кустову было 98 лет-1

Офицер учаcтвовал в освобождении Украины, Молдовы и Польши. Несколько раз был ранен. «Золотую Звезду» получил за бой в январе 1945-го, когда его рота отбила семь атак противника. На личном счету командира – 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии.  

В Беларуси умер последний Герой Советского Союза. Ивану Кустову было 98 лет-4

Соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке выразил Президент Беларуси.  

# Некролог # общество # Иван Кустов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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