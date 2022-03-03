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Как прошла встреча родных с солдатами-срочниками 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады?

03 марта 2022 08:10
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Новости Беларуси. В белорусской армии в преддверии самого весеннего праздника в году военные адресуют слава благодарности матерям, которые воспитали настоящих патриотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А лучшим подарком для женщин стала встреча с сыновьями, которые проходят срочную службу в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.

Как прошла встреча родных с солдатами-срочниками 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады?-1

С самого утра атмосфера в воинской части была пропитана особой эмоциональностью и трепетом. Ко встрече с самыми родными солдаты готовились заранее. Для них – экскурсия, ознакомление с историей соединения, бытом гвардейцев.

Как прошла встреча родных с солдатами-срочниками 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады?-4

Алексей Пранкевич, солдат-срочник:
Армия это место, в котором я, например, могу с ней выйти на контакт практически в любое время. По крайней мере даже отпроситься у своих начальников. Позвонить и успокоить ее, что с нами все хорошо.

Как прошла встреча родных с солдатами-срочниками 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады?-7

Несколько часов, проведенных вместе с сыновьями, для матерей получились двойным праздником. После общения с командиром все переживания за сыновей сменились чувством гордости.

Как прошла встреча родных с солдатами-срочниками 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады?-10

Мама солдата-срочника из Беларуси: говорят, что отправляют на учения, а потом на войну. Это фейки. Читайте здесь.

# Армия Беларуси # общество # Алексей Пранкевич # Фотофакт

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