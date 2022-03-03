Как прошла встреча родных с солдатами-срочниками 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады?

Новости Беларуси. В белорусской армии в преддверии самого весеннего праздника в году военные адресуют слава благодарности матерям, которые воспитали настоящих патриотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А лучшим подарком для женщин стала встреча с сыновьями, которые проходят срочную службу в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.

С самого утра атмосфера в воинской части была пропитана особой эмоциональностью и трепетом. Ко встрече с самыми родными солдаты готовились заранее. Для них – экскурсия, ознакомление с историей соединения, бытом гвардейцев.

Алексей Пранкевич, солдат-срочник:

Армия – это место, в котором я, например, могу с ней выйти на контакт практически в любое время. По крайней мере даже отпроситься у своих начальников. Позвонить и успокоить ее, что с нами все хорошо.

Несколько часов, проведенных вместе с сыновьями, для матерей получились двойным праздником. После общения с командиром все переживания за сыновей сменились чувством гордости.