Генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело об акте терроризма. Речь об объектах инфраструктуры железной дороги

Новости Беларуси. Генеральный прокурор возбудил уголовное дело об акте терроризма. Основанием стали материалы Следственного комитета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее мы сообщали, что по призыву, размещенному в интернете, для дестабилизации общественного порядка на объектах инфраструктуры Белорусской железной дороги зафиксированы факты приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого оборудования. Все это могло привести к гибели людей. За подобные преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет, пожизненное лишение свободы либо смертную казнь, уточнили в Генеральной прокуратуре.