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Генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело об акте терроризма. Речь об объектах инфраструктуры железной дороги

03 марта 2022 07:46
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Новости Беларуси. Генеральный прокурор возбудил уголовное дело об акте терроризма. Основанием стали материалы Следственного комитета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее мы сообщали, что по призыву, размещенному в интернете, для дестабилизации общественного порядка на объектах инфраструктуры Белорусской железной дороги зафиксированы факты приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого оборудования. Все это могло привести к гибели людей. За подобные преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет, пожизненное лишение свободы либо смертную казнь, уточнили в Генеральной прокуратуре.

Генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело об акте терроризма. Речь об объектах инфраструктуры железной дороги-1

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# Белорусская железная дорога # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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