В Беларуси угроза паводка! Об актуальной ситуации рассказали представители МЧС и Белгидромета

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется угроза паводка. Многие реки вышли из берегов, и некоторые регионы оказались в сложной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с декабря 2023 года, подтопления зафиксированы в 34-х районах. На данный момент их больше всего в Гомельской области. Всего в Беларуси остаются подтопленными 162 дома, 760 частных подворий, около 50-ти участков автомобильных дорог и 7 мостов.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси: Сформированы оперативные группы, которые будут реагировать на возможные негативные последствия, предусмотрена вся необходимая техника для того, чтобы оперативно приходить на помощь нашим гражданам. И не только техника МЧС – сформирован перечень всей специальной техники, которая находится в собственности у республиканских органов госуправления, других субъектов хозяйствования.

Елена Зубченок, начальник отдела гидрологических прогнозов Белгидромета:

Со стороны Белгидромета ведется мониторинг информации. Ежедневно обрабатывается информация, поступающая с пунктов наблюдения гидрометеорологической сети Беларуси, а также обрабатывается информация, поступающая с территории России и Украины.

Мониторинг ситуации сотрудники МЧС ведут ежедневно. Посещают наиболее паводкоопасные районы, делают замеры уровня воды в реках и общаются с местными жителями. Им в случае необходимости всегда готовы прийти на помощь.