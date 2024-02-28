В Беларуси угроза паводка! Об актуальной ситуации рассказали представители МЧС и Белгидромета

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется угроза паводка. Многие реки вышли из берегов, и некоторые регионы оказались в сложной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется угроза паводка. Многие реки вышли из берегов, и некоторые регионы оказались в сложной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная с декабря 2023 года, подтопления зафиксированы в 34-х районах. На данный момент их больше всего в Гомельской области. Всего в Беларуси остаются подтопленными 162 дома, 760 частных подворий, около 50-ти участков автомобильных дорог и 7 мостов.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Сформированы оперативные группы, которые будут реагировать на возможные негативные последствия, предусмотрена вся необходимая техника для того, чтобы оперативно приходить на помощь нашим гражданам. И не только техника МЧС – сформирован перечень всей специальной техники, которая находится в собственности у республиканских органов госуправления, других субъектов хозяйствования.
Елена Зубченок, начальник отдела гидрологических прогнозов Белгидромета:
Со стороны Белгидромета ведется мониторинг информации. Ежедневно обрабатывается информация, поступающая с пунктов наблюдения гидрометеорологической сети Беларуси, а также обрабатывается информация, поступающая с территории России и Украины.
Мониторинг ситуации сотрудники МЧС ведут ежедневно. Посещают наиболее паводкоопасные районы, делают замеры уровня воды в реках и общаются с местными жителями. Им в случае необходимости всегда готовы прийти на помощь.
В Могилевской области подтопило мосты и дороги. Уровень воды в Днепре поднялся на 1,5 метра за сутки