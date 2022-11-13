В Беларуси убрано на зерно около 88% кукурузы

Новости Беларуси. Брестская область завершила основные работы в поле. Точку в уборке – кукурузы на силос и зерно, сахарной свеклы, овощей – сельхозпредприятия поставили примерно в тот же срок, что и в прошлые годы. Основные ресурсы сейчас сосредоточены на подъеме зяби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральных и северных районах усиленно работают комбайны на кукурузных полях. Их обмолочено 203 тысячи гектаров – это 88 % запланированной площади. Больше всего работы на полях, засеянных этой культурой, в Минской и Могилевской областях. Всего получено более 1 миллиона 300 тысяч тонн зерна кукурузы. Вместе с ней амбарные запасы во всех категориях хозяйств (зерновых, зернобобовых и крестоцветных) составляют около 10,5 миллиона тонн.