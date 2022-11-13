Многодетные зарабатывают на своей семье? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Социальная платформа – незыблемый пункт белорусской государственности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не зря Президент неоднократно заявлял, мол, третий ребенок в каждой семье – его. В этой шутке большая доля правды.

Многодетных поддерживают разными мерами. Но есть и те родители, которые такой механизм соцподдержки превращают в бизнес и ничего личного, становясь откровенными социальными иждивенцами. О парадигме госпомощи, координатах глобальной морали и реальных ценностях пойдет речь завтра, 14 ноября, на площадке ток-шоу «По существу».

Присоединяйтесь к прямому эфиру в 18:30 в понедельник, поддерживайте тему и задавайте вопросы спикерам в чате трансляции на YouTube.

Среди участников будут и те, кто сможет ответить на вопросы о строительстве жилья для многодетных.