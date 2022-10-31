«Тут много друзей можно найти себе». Что говорят дети о лагерях Беларуси и как организуют их досуг?

Новости Беларуси. У школьников радостная пора – осенние каникулы. И дети их проводят с пользой. Оздоровительные лагеря 31 октября приняли 62 тысячи мальчиков и девочек по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребятам не только предложили занятия по интересам и экскурсии, но и дали возможность заработать на карманные расходы. В первый день каникул в одной из школ побывала наш корреспондент Анна Корольчук. 9-классник Альберт Дмитройчук даже во время каникул спешит в школу. С понедельника по пятницу юноша занимается столярным делом в стенах родного учебного заведения.

Альберт Дмитройчук, учащийся средней школы № 1 Буда-Кошелево:

Лопатку для мамы сделал для кухни. Для себя календарь, самолеты делал, подводные лодки.

В Буда-Кошелевской средней школе созданы все условия для того, чтобы ребята могли заработать во время каникул. Четыре часа в день за ремонтом мебели, и карманные расходы покрыты. Девочки тоже не сидят без дела. Они занимаются шитьем. Во время летних каникул даже успели изготовить комплекты постельного белья для продленки. Для тех, кто хочет просто отдохнуть в школе, организовано тоже немало активностей.

Анна Корольчук, корреспондент:

На время осенних каникул в Гомельской области открылось 388 лагерей, в которых пройдут оздоровление более 9 тысяч школьников, это на тысячу больше, чем в прошлом году. В насыщенной недельной программе – викторины и мастер-классы, экскурсии в музеи и кинотеатры, а также интеллектуальные и спортивные турниры. Особенно востребованы такие развлечения в начальной школе – не в каждой семье есть с кем оставить ребенка. Педагоги занимаются с ребятами по будням с 8 до 16 часов. В школьном лагере дети разгадывают загадки, делают поделки, поют и танцуют. И все это – в компании друзей.

Гуляем, рисуем, нам задают вопросы. Тут веселее, тут много друзей можно найти себе.

Мы там играли в эстафеты, выполняли задачи.

Елена Некрашевич, директор средней школы № 1 Буда-Кошелево:

Традиционно в каникулы мы много ездим на экскурсии, ходим по городу на предприятия. Принимаем участие в проектах: «Профессиональные субботы», «Профессия моих родителей». На этой неделе мы посетим дворцово-парковый ансамбль, кроме этого, примут участие ребята в диалоговой площадке, которая состоится на базе Историко-культурного центра города Буда-Кошелево. Посетим нашу железнодорожную станцию с профориентационной экскурсией.