«Тут много друзей можно найти себе». Что говорят дети о лагерях Беларуси и как организуют их досуг?
Новости Беларуси. У школьников радостная пора – осенние каникулы. И дети их проводят с пользой. Оздоровительные лагеря 31 октября приняли 62 тысячи мальчиков и девочек по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребятам не только предложили занятия по интересам и экскурсии, но и дали возможность заработать на карманные расходы.
В первый день каникул в одной из школ побывала наш корреспондент Анна Корольчук.
9-классник Альберт Дмитройчук даже во время каникул спешит в школу. С понедельника по пятницу юноша занимается столярным делом в стенах родного учебного заведения.
Альберт Дмитройчук, учащийся средней школы № 1 Буда-Кошелево:
Лопатку для мамы сделал для кухни. Для себя календарь, самолеты делал, подводные лодки.
В Буда-Кошелевской средней школе созданы все условия для того, чтобы ребята могли заработать во время каникул. Четыре часа в день за ремонтом мебели, и карманные расходы покрыты. Девочки тоже не сидят без дела. Они занимаются шитьем. Во время летних каникул даже успели изготовить комплекты постельного белья для продленки. Для тех, кто хочет просто отдохнуть в школе, организовано тоже немало активностей.
Анна Корольчук, корреспондент:
На время осенних каникул в Гомельской области открылось 388 лагерей, в которых пройдут оздоровление более 9 тысяч школьников, это на тысячу больше, чем в прошлом году. В насыщенной недельной программе – викторины и мастер-классы, экскурсии в музеи и кинотеатры, а также интеллектуальные и спортивные турниры.
Особенно востребованы такие развлечения в начальной школе – не в каждой семье есть с кем оставить ребенка. Педагоги занимаются с ребятами по будням с 8 до 16 часов. В школьном лагере дети разгадывают загадки, делают поделки, поют и танцуют. И все это – в компании друзей.
Гуляем, рисуем, нам задают вопросы. Тут веселее, тут много друзей можно найти себе.
Мы там играли в эстафеты, выполняли задачи.
Елена Некрашевич, директор средней школы № 1 Буда-Кошелево:
Традиционно в каникулы мы много ездим на экскурсии, ходим по городу на предприятия. Принимаем участие в проектах: «Профессиональные субботы», «Профессия моих родителей». На этой неделе мы посетим дворцово-парковый ансамбль, кроме этого, примут участие ребята в диалоговой площадке, которая состоится на базе Историко-культурного центра города Буда-Кошелево. Посетим нашу железнодорожную станцию с профориентационной экскурсией.
Все занятия для детей на каникулах в школе организуют бесплатно. При этом родители могут не беспокоится о питании – малышей кормят четыре раза в день. О том, что подобный вид отдыха очень востребован, говорят и цифры. Из 600 учеников буда-кошелевской школы почти 200 детей даже на каникулах не расстаются с любимым классом.