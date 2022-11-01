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Более 60% мест в санаториях Беларуси уже забронировано на новогодние праздники

01 ноября 2022 06:24
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Новости Беларуси. Санатории Беларуси по итогам года выйдут на результаты благополучных допандемийных лет. Так, уже более 60 % мест в здравницах забронированы на новогодние праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60% мест в санаториях Беларуси уже забронировано на новогодние праздники-1

При этом стоимость одного койко-дня пребывания с 25 декабря по 7 января в стандартном двухместном номере составит около 93 рублей, новогодний банкет при желании обойдется в сумму 200 рублей. Туристам готовы предложить не просто медицинскую составляющую, но и культурно-развлекательные проекты. Это зависит и от погодных условий.

# Санатории # общество # Фотофакт

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