Генсек ОДКБ посетит с рабочей поездкой Беларусь

Генеральный секретарь ОДКБ 1 ноября посетит с рабочей поездкой Беларусь. У Станислава Зася запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральный секретарь ОДКБ 1 ноября посетит с рабочей поездкой Беларусь. У Станислава Зася запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, где одной из ключевых тем будет ситуация в районе армяно-азербайджанской границы.
Напомним, на прошлой неделе, во время внеочередной сессии, которая проходила в режиме видеоконференции, в который раз отметили: каждый член ОДКБ должен понимать меру ответственности.
На повестке также вопросы подготовки и к заседаниям уставных органов организации. Визит запланирован до 3 ноября.