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Генсек ОДКБ посетит с рабочей поездкой Беларусь

01 ноября 2022 06:35
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Генеральный секретарь ОДКБ 1 ноября посетит с рабочей поездкой Беларусь. У Станислава Зася запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ОДКБ посетит с рабочей поездкой Беларусь-1

Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, где одной из ключевых тем будет ситуация в районе армяно-азербайджанской границы.

Генсек ОДКБ посетит с рабочей поездкой Беларусь-4

Напомним, на прошлой неделе, во время внеочередной сессии, которая проходила в режиме видеоконференции, в который раз отметили: каждый член ОДКБ должен понимать меру ответственности.

На повестке также вопросы подготовки и к заседаниям уставных органов организации. Визит запланирован до 3 ноября.

# ОДКБ # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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