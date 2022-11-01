Генсек ОДКБ посетит с рабочей поездкой Беларусь

Генеральный секретарь ОДКБ 1 ноября посетит с рабочей поездкой Беларусь. У Станислава Зася запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, где одной из ключевых тем будет ситуация в районе армяно-азербайджанской границы.