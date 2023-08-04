В Беларуси убрали почти 34% площадей с зерновыми и зернобобовыми

Новости Беларуси. Республиканский каравай тяжелеет день ото дня. Работа в поле кипит, аграрии используют каждую возможность, чтобы снять золотые колосья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Республиканский каравай тяжелеет день ото дня. Работа в поле кипит, аграрии используют каждую возможность, чтобы снять золотые колосья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши хлеборобы намолотили уже более 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Урожайность хорошая – с гектара снимают 34,5 центнера. На это утро аграрии убрали без малого 34 % площадей с зерновыми и зернобобовыми. Озимого рапса на зерно заготовлено свыше 820 тысяч тонн. Уборка этой культуры близится к финалу – обработано почти 90 % полей от общей площади.