В Беларуси убрали почти 34% площадей с зерновыми и зернобобовыми

Наши хлеборобы намолотили уже более 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Урожайность хорошая – с гектара снимают 34,5 центнера. На это утро аграрии убрали без малого 34 % площадей с зерновыми и зернобобовыми. Озимого рапса на зерно заготовлено свыше 820 тысяч тонн. Уборка этой культуры близится к финалу – обработано почти 90 % полей от общей площади.