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В Беларуси убрали почти 34% площадей с зерновыми и зернобобовыми

04 августа 2023 07:43
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Новости Беларуси. Республиканский каравай тяжелеет день ото дня. Работа в поле кипит, аграрии используют каждую возможность, чтобы снять золотые колосья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убрали почти 34% площадей с зерновыми и зернобобовыми-1

Наши хлеборобы намолотили уже более 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Урожайность хорошая – с гектара снимают 34,5 центнера. На это утро аграрии убрали без малого 34 % площадей с зерновыми и зернобобовыми. Озимого рапса на зерно заготовлено свыше 820 тысяч тонн. Уборка этой культуры близится к финалу – обработано почти 90 % полей от общей площади.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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