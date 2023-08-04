«Замечательный зверёк». Какие брендированные сувениры приготовили для гостей II Игр стран СНГ?

Новости Беларуси. «Сильный характер – яркая игра!» Под таким слоганом в нашей стране пройдут II Игры стран СНГ. Талисманом соревнований выбран белорусский рысенок Рысик. Помимо ярких воспоминаний, атлеты и болельщики смогут увезти и памятные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К большому спортивному празднику отечественные производители подготовили широкую линейку сувенирной продукции. Сегодня на прилавках можно найти брендированный трикотаж, спортивную форму, полотенца и сладости. По традиции спросом у иностранцев пользуются кружки и шоперы. На каждом предмете – символ соревнований Рысик и родной всем белорусам василек.

Любовь Форостина, заместитель заведующего секцией столичного универмага:

Наша белорусская промышленность к этим Играм подготовила сувениры. Это керамические изделия, текстильные товары, сумка-шопер, чтобы туристы могли привезти частицу нашей земли в свои страны. Популярностью пользуются кружки и тарелки. Это такой сувенир, который всегда пригодится.

Мы приехали из Чебоксар, и нам очень нравится белорусская продукция. Я как раз хочу купить своим сыновьям футболочки. Мы очень любим Беларусь, Минск.

II Игры стран СНГ – замечательный зверек. Почему бы не оставить на память о такой прекрасной стране, помимо прекрасной продукции, такого прекрасного талисмана этих Игр?