Каждый белорус в среднем сдал в переработку 4,5 кг вторресурсов

Новости Беларуси. Модернизация экономики, создание высокотехнологичных совместных производств, бережливое отношение к ресурсам, правильное обращение с отходами. В отличие от Евросоюза, принятые во всех странах ЕАЭС (и в Беларуси прежде всего) национальные стратегии устойчивого развития никого не ограничивают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленые технологии в действии. Это добровольно и уже эффективно. Более 400 тысяч тонн вторичных ресурсов заготовлено в Беларуси за полугодие. По информации отраслевого Министерства, в среднем каждый гражданин страны отсортировал и сдал в переработку 4,5 килограмма вторичных ресурсов. Наиболее активны в этом плане минчане, на втором месте – Гродненская область, на третьем – Могилев.