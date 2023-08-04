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Каждый белорус в среднем сдал в переработку 4,5 кг вторресурсов

04 августа 2023 07:23
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Новости Беларуси. Модернизация экономики, создание высокотехнологичных совместных производств, бережливое отношение к ресурсам, правильное обращение с отходами. В отличие от Евросоюза, принятые во всех странах ЕАЭС (и в Беларуси прежде всего) национальные стратегии устойчивого развития никого не ограничивают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый белорус в среднем сдал в переработку 4,5 кг вторресурсов-1

Зеленые технологии в действии. Это добровольно и уже эффективно. Более 400 тысяч тонн вторичных ресурсов заготовлено в Беларуси за полугодие. По информации отраслевого Министерства, в среднем каждый гражданин страны отсортировал и сдал в переработку 4,5 килограмма вторичных ресурсов. Наиболее активны в этом плане минчане, на втором месте – Гродненская область, на третьем – Могилев.

Каждый белорус в среднем сдал в переработку 4,5 кг вторресурсов-4

Отходы бумаги и картона, стекла, полимеров, изношенные шины и использованное масло для машин, а также остатки электронного оборудования – все можно переработать и использовать заново. Повышение экологической культуры населения и ответственности бизнеса – путь, которым идут в нашей стране. Бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормой повседневного поведения.

# Вторсырье # общество # Фотофакт

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