Готовь сани летом. Подготовка к отопительному сезону завершится в срок – Минэнергетики

Новости Беларуси. Хотя по стране сегодня до +33, энергоснабжающие организации продолжают необходимые работы к отопительному сезону. Котлы и турбины, водогрейные и паровые агрегаты – ремонт оборудования на объектах энергосистемы проходит во всех регионах по графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.