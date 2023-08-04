Готовь сани летом. Подготовка к отопительному сезону завершится в срок – Минэнергетики

Новости Беларуси. Хотя по стране сегодня до +33, энергоснабжающие организации продолжают необходимые работы к отопительному сезону. Котлы и турбины, водогрейные и паровые агрегаты – ремонт оборудования на объектах энергосистемы проходит во всех регионах по графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На особом контроле – реконструкция тепловых сетей. В этом году запланирована замена и изоляция около 210 километров. Продолжается капитальный ремонт линий электропередачи общей протяженностью почти 22 тысячи километров. Как заверили в Министерстве энергетики, обеспечивается необходимая динамика для завершения всех процессов в установленный срок.